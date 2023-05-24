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Сегодня, 16:15

Сенников прокомментировал возможное продление контракта Баринова с «Локомотивом»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал возможное продление контракта Дмитрия Баринова с московским клубом.

«Баринов — хороший футболист. «Локомотив» страхуется, переподписывая его, чтобы за бесплатно Дмитрий не ушел. Если бы Баринов захотел уехать в другой чемпионат, он бы не подписывал новый контракт с «Локомотивом». Наверное, Дмитрий все взвесил и подумал, что ему комфортно остаться в своем родном клубе. Для «Локомотива» хорошо, что Баринов остается. Не будут рушиться игровые связи. В следующем сезоне можно ставить высокие задачи. Весной команда сыгралась и потери кого-то из футболистов отрицательно скажутся на игру «Локомотива», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

По информации «СЭ», Баринов сегодня продлит контракт с «Локомотивом».

Баринов — воспитанник «Локомотива». В сезоне-2022/23 он забил 2 гола и сделал 5 результативных передач в 33 матчах за железнодорожников во всех турнирах.

Нынешний контракт футболиста действует до конца июня 2024 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-horosho-chto-barinov-ostaetsya-ne-budut-rushit-sya-igrovy-e-svyazi/
Дмитрий Баринов
Дмитрий Сенников
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