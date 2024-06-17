Сенников прокомментировал возможный трансфер Козлова в «Ростов»

Бывший игрок сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на возможный трансфер Данилы Козлова в «Ростов».

«Козлову в любом случае надо оставаться в РПЛ. Он не пойдет с «Балтикой» в ФНЛ. Были слухи, что «Зенит» заберет Козлова, так как у клуба есть опция выкупа. Если петербуржцы подпишут Глушенкова и Тикнизяна, Даниле нет смысла идти в «Зенит». Лучше, чтобы он играл. Думаю, «Ростов» не будет бороться в следующем сезоне за чемпионство. Карпин умеет работать с молодыми футболистами, он сделает из него топ-игрока», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

15 июня появилась информация о том, что «Зенит» выкупит 19-летнего россиянина у калининградцев и отдаст его в аренду в «Ростов».

Козлов — воспитанник «Зенита». В январе клуб из Санкт-Петербурга продал хавбека в «Балтику» с опцией обратного выкупа.