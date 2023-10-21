Сенников считает, что «Динамо» набрало неплохой ход в РПЛ

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Динамо».

«Обе команды подходят к этой встрече в одинаковых условиях. «Динамо» набрало неплохой ход, «Локо» тоже выдал серию игр без поражений. Красно-зеленые играют на своем поле, это небольшое преимущество. В сентябрьских матчах после окончания игр сборных всегда очень тревожно из-за приезда футболистов из национальных команд. Знаю по себе, что тяжело за пару дней переключиться и влиться в другой коллектив. Команда готовится отдельно от тебя две недели, а тебе надо быстро понять, какие изменения произошли. Может возникнуть небольшой разлад», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).