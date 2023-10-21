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Сегодня, 15:14

Сенников считает, что «Динамо» набрало неплохой ход в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча между «Локомотивом» и «Динамо».

«Обе команды подходят к этой встрече в одинаковых условиях. «Динамо» набрало неплохой ход, «Локо» тоже выдал серию игр без поражений. Красно-зеленые играют на своем поле, это небольшое преимущество. В сентябрьских матчах после окончания игр сборных всегда очень тревожно из-за приезда футболистов из национальных команд. Знаю по себе, что тяжело за пару дней переключиться и влиться в другой коллектив. Команда готовится отдельно от тебя две недели, а тебе надо быстро понять, какие изменения произошли. Может возникнуть небольшой разлад», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

Матч «Локомотив» — «Динамо» пройдет 21 октября. Начало — в 16.30 по мск.

После 11 туров «Локомотив» занимает четвертую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 19 очков. «Динамо» — шестой (17 очков).

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005400362_sennikov_dinamo_nabralo_neplohoy_hod
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Локомотив (Москва)
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