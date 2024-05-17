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Сегодня, 10:53

Сенников: «Крылья Советов» — хорошая организованная команда, «Динамо» нужно опасаться»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Динамо» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча бело-голубых с «Крыльями Советов» в рамках 29-го тура РПЛ.

«Динамо» приложит максимум усилий для победы в этом матче, чтобы в последнем туре их устраивала и ничья. Иногда у «Динамо» в ответственные моменты не получается сыграть. Они играют в своем стиле, и бывают такие провалы, как три поражения подряд совсем недавно. Но сейчас крупная серия побед, надеюсь, в таком настроении продолжится их шествие к пьедесталу. «Крылья» — хорошая организованная команда. И даже если взять последние матчи, просто так они никому не проигрывали. «Динамо» нужно опасаться. Явного аутсайдера тут нет, и такого, что «Крылья» немотивированные выйдут, не будет. Каждый хочет играть и выигрывать, особенно в последних турах, чтобы занять место как можно выше», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

Матч между командами пройдет 18 мая на «ВТБ Арене» начнется в 14.00 по московскому времени. На данный момент «Динамо» с 53 очками возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Крылья Советов» (40) располагаются на 8-й позиции.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-krylya-khoroshaya-organizovannaya-komanda-dinamo-nuzhno-opasatsya-363787/
Дмитрий Сенников
ФК Динамо (Москва)
ФК Крылья Советов (Самара)
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