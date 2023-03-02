Сенников считает, что европейские клубы-середняки могут заинтересоваться Антоном Миранчуком

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников считает, что полузащитник железнодорожников Антон Миранчук может продолжить карьеру в Европе.

«Антон много пропустил, так как не могли разобраться, что у него за травма, а потом он долго набирал форму. По последним играм видно, что он в хорошей форме, но я бы раньше времени не забегал далеко вперед. По потенциалу и игре Антон может спокойно догнать своего брата. Если он будет постоянно играть, то я уверен, что он еще прибавит к концу чемпионата, станет сильнее и будет готов уже куда-то ехать.

Какие европейские клубы могут заинтересоваться Антоном? По потенциалу он хороший футболист. Топ-клуб на него вряд ли обратит внимание, но вполне возможно, что какой-нибудь середнячок из европейских чемпионатов им заинтересуется. Все в его руках. Сейчас Антон на самом пике своей карьеры. Считаю, что у футболистов пик карьеры с 25 до 30 лет. Потом, через 2-3 года, ему уже будет поздно. Многое и от «Локомотива» сейчас зависит. Если команда не выберется из этой ситуации, то и на Антона могут не обратить внимания», — приводит Betonmobile слова Сенникова.

Антон Миранчук — воспитанник «Локомотива», в сезоне-2022/23 он забил 8 голов и сделал 6 результативных передач в 21 матче за железнодорожников во всех турнирах. Контракт 27-летнего россиянина с клубом действует до конца июня 2024 года.

28 февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что приоритетной задачей для игрока является попытка продолжить карьеру в Европе.