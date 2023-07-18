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Сегодня, 19:19

Сенников: «Если «Локомотив» будет играть как во второй половине прошлого сезона, то может стать чемпионом»

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от выступления «Локомотива» в предстоящем сезоне РПЛ.

«Жду, что «Локомотив» за первое место сможет бороться. Хорошая весенняя часть подарила всем болельщикам надежду. Понятно, что в чемпионате есть еще хорошие команды: «Зенит», ЦСКА, «Спартак», которые будут соперниками «Локомотива». Будет нелегко, но по потенциалу у «Локомотива» есть шансы. Понятно, что по итогам прошлого сезона и по текущему составу «Зенит» будет в роли фаворита. Но сезон покажет. Самое главное — пройти ровно весь чемпионат. Если «Локомотив» будет играть как во второй половине прошлого сезона, то вполне возможно, что станет чемпионом», — цитирует Сенникова Betonmobile.ru.

В первом туре нового сезона чемпионата России «Локомотив» встретится с «Рубином». Матч между московской и казанской командами пройдет 22 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-sennikov-lokomotiv-mozhet-stat-chempionom-rpl-esli-budet-igrat-kak-vo-vtoroy-polovine-proshlogo-sezona
Дмитрий Сенников
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ФК Локомотив (Москва)
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