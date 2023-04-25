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Сенников считает, что «Локомотив» в следующем сезоне сможет побороться за чемпионство в РПЛ

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мнением об игре московского клуба в весенней части чемпионата России-2022/23.

«Верил ли, что в весенней части «Локомотив» сможет прибавить? Конечно, верил. Состав «Локомотива» ничем не уступает другим клубам. Единственно, что команду нужно было подготовить, что и сделал Галактионов на сборах, потому что с первых матчей она физически хорошо выглядела и никаких проблем не испытывала в этом плане. У нас в команде много игроков уровня сборной, плюс еще точечные усиления — Глушенков, Пиняев, Дзюба — сильно помогли «Локомотиву». В следующем сезоне «Локомотив» сможет побороться за первое место в чемпионате. Не думаю, что в «Зените останутся все бразильцы, потому что они не будут сидеть без еврокубков. Человека два-три у них точно уйдут, и тогда у всех команд будут равные шансы. Если смотреть другие клубы, то все примерно на одном уровне: ЦСКА,«Краснодар», «Ростов», «Спартак». Сложно выделить кого-то. «Зенит» — единственный клуб, который выделяется. Но мы не знаем, какая у него будет трансферная политика летом. Я думаю, что бразильцы уйдут», — приводит слова Сенникова Betonmobile.ru.

После 24 туров «Локомотив» занимает десятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. Лидирует — «Зенит» (58 очков).

 

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-sennikov-lokomotiv-v-sleduyushhem-sezone-smozhet-poborotsya-za-chempionstvo-v-rpl
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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