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Сегодня, 16:48

Сенников считает, что «Локомотив» возрождается

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников подвел итоги 19-го тура РПЛ.

«Победа «Локомотива» в меньшинстве. Это был героический поступок всех игроков. Все бились самоотверженно. Тем более, «Ахмат» — хорошая команда. У меня возникло чувство, что команда возрождается. Самое главное —чтобы не было спада. Если смотреть на ближайших соперников, «Локомотив» их превосходит по игре и составу. Удивился ли, что «Факел» чуть не отобрал у команды Абаскаля очки? Это говорит об уровне нашего чемпионата. Все команды бьются. Интересно следить. Никого нельзя отнести к явным аутсайдерам. Те же «Химки» чуть не преподнесли сюрприз в Питере», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

На данный момент «Локомотив» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 19 очков.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005046468_sennikov_est_chuvstvo_chto_lokomotiv_vozrojdaetsya
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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