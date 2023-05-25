Сенников: «Дзюба сейчас — неотъемлемая часть «Локомотива», команда с ним выглядит значительно сильнее в атаке»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о новом контракте форварда Артема Дзюбы с железнодорожниками.

«Дзюба сейчас — неотъемлемая часть «Локомотива», команда с ним выглядит значительно сильнее в атаке. Зачем что-то менять на следующий год, если и так все хорошо? У самого Артема есть мотивация. Были предложения из других клубов, но я думаю, что он хотел остаться в «Локомотиве». Да и зачем опять переходить в другую команду, сыгрываться с новыми партнерами? Непонятно, получится это или нет. Здесь и коллектив, и игра, и голы», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

25 мая стало известно о том, что «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года по схеме «1+1».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий провел 11 матчей в составе московского клуба, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.