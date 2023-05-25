Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:19

Сенников: «Дзюба сейчас — неотъемлемая часть «Локомотива», команда с ним выглядит значительно сильнее в атаке»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о новом контракте форварда Артема Дзюбы с железнодорожниками.

«Дзюба сейчас — неотъемлемая часть «Локомотива», команда с ним выглядит значительно сильнее в атаке. Зачем что-то менять на следующий год, если и так все хорошо? У самого Артема есть мотивация. Были предложения из других клубов, но я думаю, что он хотел остаться в «Локомотиве». Да и зачем опять переходить в другую команду, сыгрываться с новыми партнерами? Непонятно, получится это или нет. Здесь и коллектив, и игра, и голы», — цитирует Сенникова Metaratings.ru.

25 мая стало известно о том, что «Локомотив» продлил контракт с Дзюбой до 2024 года по схеме «1+1».

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года. 34-летний нападающий провел 11 матчей в составе московского клуба, в которых забил восемь голов и отдал четыре результативных передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-dzyuba-neotemlemaya-chast-lokomotiva-zachem-chto-to-menyat-esli-i-tak-vsyo-khorosho-253896/
Артем Дзюба
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Мне повезло сыграть в этом плей-офф». Бобровский — главная российская звезда Кубка Стэнли
Девушки на кроватях, гроб на колесиках: сумасшедшие гонки в Канаде
Умер заслуженный артист России Александр Зайцев
Песков назвал террористическими заявления замглавы ГУР Украины о Путине
Пленный боевик ВСУ сознался в надругательстве над убитой женщиной
Число фальсификаторов молочки в России сократилось с 30 до 10%
Популярное видео
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 29-й тур: «Сочи» — «Зенит», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи
Галактионов отреагировал на продление контрактов Дзюбы и Баринова
Пономарев оценил возможный переход Сутормина в ЦСКА
Кавазашвили: «Дзюба является лучшим форвардом в современной истории России. Хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак»
Дзюба рассказал, будет ли участвовать в матче «Локомотива» с «Динамо»
Гуренко оценил решение «Локомотива» продлить контракт с Дзюбой
Дзюба — о новом контракте с «Локо»: «Рад еще здесь поиграть вместе с ребятами»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Кавазашвили: «Дзюба является лучшим форвардом в современной истории России. Хочу, чтобы Артем вернулся в «Спартак»

Пономарев оценил возможный переход Сутормина в ЦСКА