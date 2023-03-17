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Сегодня, 21:44

Сенников считает, что «Локомотиву» будет тяжело справиться с атакой «Краснодара»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 20-го тура российской Премьер-лиги (РПЛ), в котором железнодорожники сыграют с «Краснодаром».

«У «Локомотива» побольше шансов в матче с «Краснодаром», потому что они играют дома. В чемпионате железнодорожники очень уверено выглядят. Если они сыграют правильно, не пропустив, тогда обыграют «быков». Все равно «Краснодар» будет играть в своем стиле. Может быть у краснодарцев страдает оборона, но в атаке они очень хороши. Плюс у «Локомотива» будут играть те игроки, которым дали отдохнуть в кубке. Но при всей симпатии к «Акрону», который играл хорошо, «Локомотив» в конце матча выглядел отлично. Каким будет матч завтра? Можно вспомнить как «Краснодар» и «Локомотив» играли на кубок в прошлом году, игра закончилась со счетом 2:2. Думаю, что завтра мы можем увидеть что-то похожее. Будет много голов, потому что оборона команд не идеальна. Да, «Локомотив» против «Ахмата» отлично сыграли вдевятером, это было круто! Но после матча с «Акроном» центральная зона «железнодорожников» меня настораживает, им тяжело будет справиться с атакой «Краснодара». Но «быки» тоже в каждом матче пропускают, у них играет Кайо. Предположу, что «Локомотив» выиграет со счетом 2:1», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 18 марта. Начало — в 19:30 по мск.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-centralnaya-zona-lokomotiva-menya-nastorazhivaet-tyazhelo-budet-spravitsya-s-atakoi-krasnodara-236280/
Дмитрий Сенников
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