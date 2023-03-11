0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 20:19

Сенников: «В целях дисциплины Магкеева и Ненахова можно было бы посадить на замену на пару матчей»

Алина Савинова
Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о матче 19-го тура чемпионата России между железнодорожниками и «Ахматом» (1:0).

«Можно сказать после игры с «Ахматом», что «Локомотив» потихоньку возрождается. Ребята проявили характер, в некоторых эпизодах после удалений действовали самоотверженно. «Локо» выстоял, хотя было видно: пока команда играла в полном составе — футболисты придерживались определенной тактики. Были хорошие моменты даже в меньшинстве. Глушенков с Пиняевым отлично взаимодействовали, они и создали решающий гол. Также хочется отметить Лантратова. Он отстоял первый сухой матч за «Локомотив» и мастерски руководил своими партнерами, параллельно выручая ребят», — приводит Metaratings.ru слова Сенникова.

Также он высказался об удалении защитников московского клуба Станислава Магкеева и Максима Ненахова.

«Думаю, Магкеев осознал свою вину. Ненахов в меньшей степени, но ему тоже нужно играть аккуратнее. Надеюсь, в следующий раз они выручат команду. Но в целях дисциплины, если будет возможность, Магкеева и Ненахова можно было бы посадить на замену на пару матчей. Ребята теперь и так, и так пропустят по матчу, у них будет время подумать», — добавил Сенников.

«Локомотив» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет шестым (29 очков).

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-magkeeva-i-nenakhova-mozhno-bylo-by-posadit-na-zamenu-na-paru-matchei-v-celyakh-discipliny-234727/?utm_source=web.telegram.org&utm_medium=referral&utm_campaign=web.telegram.org&utm_referrer=web.telegram.org
Дмитрий Сенников
Максим Ненахов
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Локомотив (Москва)
Станислав Магкеев
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
НОК Латвии лишил финансирования теннисистку Остапенко за матчи с россиянами
Норвежские лыжники заставили зевать даже собак. Провал Холменколленского марафона
Спортсмена задержали после погони со стрельбой в Подмосковье
Прапорщик из Дагестана предотвратил диверсию в тылу ВС РФ в зоне СВО
В США предупредили о третьей мировой войне из-за введения войск НАТО на Украину
Deutsche Bahn перестал доставлять гумпомощь на Украину бесплатно
Популярное видео
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
Материалы сюжета: РПЛ, 19-й тур: «Спартак» — «Факел», «Зенит» — «Химки» и другие матчи
Джикия: «Это очень яркое событие, мы все рады за Промеса»
Джикия о двух голах от «Факела»: «Такое бывает. Главное, забивать на один больше»
Алексей Попов: «Шансов на вылет «Локомотива» очень мало, у них очень квалифицированная команда»
Соболев: «В футболе всегда есть конкуренция. Это хорошо, когда она есть»
Соболев рассказал, что Абаскаль устроил погром в раздевалке в перерыве матча с «Факелом»
Валерий Кечинов раскритиковал оборону «Спартака» в матче против «Факела»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Валерий Кечинов раскритиковал оборону «Спартака» в матче против «Факела»

Соболев рассказал, что Абаскаль устроил погром в раздевалке в перерыве матча с «Факелом»