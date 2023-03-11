Сенников: «В целях дисциплины Магкеева и Ненахова можно было бы посадить на замену на пару матчей»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился мыслями о матче 19-го тура чемпионата России между железнодорожниками и «Ахматом» (1:0).

«Можно сказать после игры с «Ахматом», что «Локомотив» потихоньку возрождается. Ребята проявили характер, в некоторых эпизодах после удалений действовали самоотверженно. «Локо» выстоял, хотя было видно: пока команда играла в полном составе — футболисты придерживались определенной тактики. Были хорошие моменты даже в меньшинстве. Глушенков с Пиняевым отлично взаимодействовали, они и создали решающий гол. Также хочется отметить Лантратова. Он отстоял первый сухой матч за «Локомотив» и мастерски руководил своими партнерами, параллельно выручая ребят», — приводит Metaratings.ru слова Сенникова.

Также он высказался об удалении защитников московского клуба Станислава Магкеева и Максима Ненахова.

«Думаю, Магкеев осознал свою вину. Ненахов в меньшей степени, но ему тоже нужно играть аккуратнее. Надеюсь, в следующий раз они выручат команду. Но в целях дисциплины, если будет возможность, Магкеева и Ненахова можно было бы посадить на замену на пару матчей. Ребята теперь и так, и так пропустят по матчу, у них будет время подумать», — добавил Сенников.

«Локомотив» набрал 19 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ. «Ахмат» идет шестым (29 очков).