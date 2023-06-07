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Сенников считает, что нехватка практики в «Зените» не помешает Бакаеву в «Локомотиве»

Алина Савинова
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника «Зенита» Зелимхана Бакаева в московский клуб.

«Это хороший и перспективный футболист. Просто этот год в «Зените» не получился, потому что конкуренция была высокая и ему не дали возможность проявить свои качества. В целом, если у него будет игровая практика, любой клуб может рассчитывать на то, что он принесет пользу», — приводит «Спорт День за Днем» слова Сенникова.

Также он отметил, что отсутствие игровой практики в прошедшем сезоне не помешает Бакаеву проявить себя в «Локомотиве».

«Я не думаю, если у него в «Локомотиве» будет практика. Обычно футболисты, которые мало играют и переходят в другие клубы, очень хорошо себя проявляют», — добавил экс-защитник.

6 июня стало известно, что «Локомотив» рассматривает вариант с приглашением Бакаева.

26-летний полузащитник перешел в «Зенит» на правах свободного агента перед началом сезона. Он провел за петербуржцев 26 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативные передачи.

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/sennikov-nekhvatka-praktiki-v-zenite-ne-pomeshaet-bakaevu-v-lokomotive
Дмитрий Сенников
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