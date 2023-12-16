Сенников считает, что после пяти чемпионств подряд у «Зенита» уже не та мотивация

Футбольный эксперт Дмитрий Сенников подвел итоги первой части сезона для «Зенита».

«Я ожидал, что наконец-то появится какая-то борьба в чемпионате. У «Зенита» мы увидели много осечек, даже таких, которые нельзя было предугадать. Просто другие команды научились играть против «Зенита», а у самих питерцев после пяти чемпионств подряд мотивация уже не такая. Первое место «Краснодара» — заслуга команды или недоработки «Зенита»? Все вместе, потому что питерцы несколько раз оступились дома: проиграли «Локомотиву», «Динамо», с «Краснодаром» сыграли вничью. Получается, что терялись очки в ключевых матчах. Если бы добрали где-то два очка, то были бы на первом месте. А быки немного поменяли стиль игры, тренер у клуба работает стабильно не первых год. Ивичу дали поработать, и он создал команду, которую хотел. С футболистами тоже проблем нет. Поэтому все в совокупности и дало результат», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

После 18 туров «Краснодар» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 38 очков. «Зенит» — второй (36 очков).