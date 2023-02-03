Сенников считает, что у Леонченко и Нагорных может получиться чемпионский союз

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на высказывание футбольного агента Дмитрия Селюка по поводу возможного увольнения генерального директора клуба Владимира Леонченко.

«Для меня работа в плане развития клуба проводилась хорошая. Да, не было результата, но это больше касается тренерского штаба. Той политики, которая была выбрана, вот этого немецкого направления. Не один Леонченко принимал решения. Мне кажется, если они с Нагорных найдут общий язык в том плане, что Леонченко будет заниматься своими хозяйственными делами, а футболом будет заниматься кто-то другой, то почему нет? Такой союз может быть достаточно правильный. Может получиться союз, как у Геркуса с Семиным, когда стали чемпионами. Я не вижу ничего катастрофического. Какой смысл убирать сейчас Леонченко?» — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

Леонченко занимает должность генерального директора «Локомотива» с 23 декабря 2020 года. В нынешнем сезоне после 17 туров в чемпионате России столичный клуб занимает 14-е место в зоне переходных матчей с 13 очками.