Сенников считает, что у «Локомотива» есть шанс обыграть «Зенит»

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 22-го тура РПЛ, в котором «железнодорожники» встретятся с «Зенитом».

«Зенит» — фаворит в матче с «Локомотивом» по подбору игроков, по месту в турнирной таблице, ничего не меняется. Может, в плане игры у сине-бело-голубых нет уверенных побед, они вылетели из Кубка, но это ни о чем не говорит. Состав у петербуржцев самый сильный в России, это будет непростой матч для «Локомотива». Если у железнодорожников в этой встрече сойдется все — настрой, лучшая игра футболистов, то есть шанс победить на своем поле. Тем более взяли такой темп в чемпионате — четыре победы подряд, вроде, все получается. Поэтому на своем поле «Локомотив» может обыграть чемпиона. Не все в этом матче будет зависеть от Дзюбы. У Артема очень хороший выбор позиции. Он понимает, куда может отскочить мяч, умеет играть на прострелах, плюс есть исполнительское мастерство. «Зениту» нужно в своей штрафной играть аккуратно и внимательно с Дзюбой. Он может из любого прострела сделать гол. Если нужно будет пытаться забить дальним ударом, обыграв защитника, то это не игра Артема. Все будет зависеть от партнеров. Если Пиняев или Глушенков будут делать хорошие проходы, то у Дзюбы есть отличный шанс забить своей бывшей команде», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

Матч «Локомотив» — «Зенит» пройдет на 9 апреля. Главный арбитр встречи Павел Кукуян даст стартовый свисток в 20:00 по московскому времени.