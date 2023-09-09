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РПЛ

Сегодня, 21:05

Сенников считает, что у «Локомотива» нормальный результат на старте сезона

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Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился впечатлениями от начала сезона железнодорожников.

«Если говорить о наборе очков, то считаю, что у «Локомотива» на старте сезона нормальный результат. Всего одно поражение. Относительно игры были вопросы, был все же какой-то провал у «Локомотива». Но это старт чемпионата — всегда бывает тяжело, когда все команды в идеальном состоянии, поэтому были сложности. «Локомотив» это прошел, сейчас одержал две победы, которые помогли ему подняться наверх в таблице. Ничего страшного, сейчас все сильные команды выберутся наверх.

Жду от «Локомотива» стабильности, что его будет сложно обыграть. Надеюсь, что больше пяти поражений за сезон не потерпят. Команда как минимум должна быть в тройке», — приводит слова Сенникова Betonmobile.ru.

«Локомотив» после семи туров РПЛ занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 12 очков.

Источник: https://betonmobile.ru/dmitriy-sennikov-po-naboru-ochkov-u-lokomotiva-normalnyiy-rezultat-na-starte-sezona
Дмитрий Сенников
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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 И В Н П +/- О
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 Краснодар 7 5 2 0 11-2 17
2
 Зенит 7 4 2 1 15-6 14
3
 Кр. Советов 7 4 2 1 17-9 14
4
 Динамо 7 4 2 1 15-12 14
5
 Урал 7 4 1 2 8-8 13
6
 Локомотив 7 3 3 1 13-11 12
7
 ЦСКА 7 3 2 2 14-10 11
8
 Ахмат 7 3 1 3 10-8 10
9
 Спартак 7 3 1 3 12-12 10
10
 Пари НН 7 3 1 3 5-6 10
11
 Ростов 7 2 1 4 8-14 7
12
 Сочи 7 2 0 5 8-11 6
13
 Рубин 7 1 3 3 9-15 6
14
 Оренбург 7 1 2 4 7-13 5
15
 Факел 7 1 1 5 5-13 4
16
 Балтика 7 1 0 6 6-13 3
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15.09 19:00
Динамо – Пари НН
 - : -
16.09 00:00
Спартак – Сочи
 - : -
16.09 14:00
ЦСКА – Кр. Советов
 - : -
16.09 16:30
Ахмат – Краснодар
 - : -
16.09 21:15
Балтика – Ростов
 - : -
17.09 14:00
Урал – Факел
 - : -
17.09 16:30
Рубин – Зенит
 - : -
17.09 19:00
Локомотив – Оренбург
 - : -
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«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
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