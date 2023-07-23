Сенников считает, что защитники «Локомотива» совершали ошибки в матче первого тура РПЛ с «Рубином»

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил игру железнодорожников в матче первого тура РПЛ против «Рубина» (2:2).

«Я считаю, что у игроков центральной зоны защиты были ошибки при пропущенных мячах «Локомотива». Но «Локомотив» играл очень раскованно, вперед, периодически два защитника в два нападающих оставались при обороне. Иногда какие-то контратаки были опасными, в первом тайме были выходы один на один. Но в целом видно, что «Локомотив» является такой целостной командой, было много хороших эпизодов. Ждем следующего матча с надеждой, что будет меньше ошибок и пропущенных голов», — приводит ТАСС слова Сенникова.

Во втором туре чемпионата России московская команда встретится с «Факелом». Игра пройдет 30 июля и начнется в 17.30 по московскому времени.