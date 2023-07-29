Сенников считает, что «Зенит» способен подписать Тюкавина

Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением, перейдет ли форварда «Динамо» Константин Тюкавин в «Зенит».

По информации «СЭ», ЦСКА пытался подписать 21-летнего россиянина этим летом.

«Конечно, «Зенит» способен предложить такую сумму «Динамо» за Тюкавина, от которой бело-голубые не смогут отказаться. Понятно, что «Зенит» не предложит «Динамо» 60 миллионов евро. Петербуржцам нет смысла завышать ставки на футболистов, потому что у них и так хороший состав. Даже 20-30 миллионов евро за Тюкавина — это нереальная сумма», — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

Тюкавин — воспитанник «Динамо», на его счету 23 гола и 17 результативных передач в 93 матчах за бело-голубых во всех турнирах.

Контракт форварда с московским клубом действует до конца июня 2024 года. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 7 миллионов евро.