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РПЛ

Сегодня, 20:22

Сенников считает недостаточным предложение «Ноттингема» по Барриосу в размере 4 миллиона евро

Виктория Кравченко
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Экс-футболист сборной России Дмитрий Сенников отреагировал на новость о возможном трансфере Вильмара Барриоса в «Ноттингем Форест».

По данным источника, клуб готов заплатить за игрока 4 миллиона евро, однако петербуржцы отклонили предложение, так как намерены выручить с его продажи 15 миллионов евро.

— 4 миллиона евро за Барриоса — это мало. Нет смысла рассматривать такое предложение. Если дадут 15 миллиона евро, тогда почему бы не отпустить Барриоса, но 4 млн евро — просто смешно. Он футболист высокого класса.

— Не упадет ли уровень игры «Зенита» с уходом Барриоса?

— Он хороший игрок, но уровень «Зенита» уже упал, потому что нет Вендела и Малкома. Вендел уже вернулся, и он является ключевым звеном. Если он сейчас наберет форму, неважно, кто будет играть на других позициях. Вендел станет тем футболистом, кто приведет «Зенит» к чемпионству, — цитирует Сенникова «РБ Спорт».

29-летний колумбиец выступает за «Зенит» с 2019 года. Контракт игрока рассчитан до 30 июня 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 18 миллионов евро.

РПЛ: все трансферы и возможные сделки лета в одной таблице

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/dmitrij-sennikov-4-mln-evro-za-barriosa-prosto-smeshno-net-smy-sla-rassmatrivat-takoe-predlozhenie/
Вильмар Барриос
Дмитрий Сенников
ФК Зенит
ФК Ноттингем Форест
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