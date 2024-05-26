Сенников: «Не уверен, что Изидор останется в «Зените». Он себя не проявил»

Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился мыслями о будущем нападающего «Зенита» Вильсона Изидора.

«Не уверен, что Изидор останется в «Зените», особо он себя не проявил. Если выбирать, кто сильнее — Изидор или Сергеев, то Сергеев, однозначно. Даже если Изидора выкупят у «Локомотива», то он все равно может уйти. Так понимаю, Изидор вообще не хотел играть за «Локомотив», поэтому переход стал хорошим вариантом для всех. Понятно, что он не прогрессирует. Футболист не может расти, если он не играет. Вряд ли Изидора устраивает выходить на 10 минут на замену. В конце сезона футболист и его агент захотят, чтобы что-то изменилось», — цитирует Сенникова Legalbet.

Изидор выступает за «Зенит» с сентября 2023 года на правах аренды из «Локомотива». За сине-бело-голубых 23-летний француз провел 20 матчей во всех турнирах и забил два гола.