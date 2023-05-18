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18 мая, 21:00

Сенников: «У «Локомотива» есть все, чтобы бороться в следующем году за чемпионство»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Экс-защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил возможности железнодорожников в следующем сезоне побороться за золотые медали РПЛ.

«Мне нравится команда в весенней части чемпионата. Многие моменты можно записать в актив. Как они перестроились, что сделал тренерский штаб и самое главное — какие трансферы произошли в зимнюю паузу. Благодаря этим факторам команда выбралась из ямы и уже точно не вылетит. В нашем чемпионате на данный момент не имеет значение место в турнирной таблице. Второе место или десятое. Есть только первое. Сейчас у «Локомотива» есть все, ну, почти все, чтобы бороться в следующем году за чемпионство! Главное — не растерять, что сейчас имеем, и усилить две или три позиции, как это сделали зимой. Тогда «Локомотив» по всем параметрам будет бороться за первое место», — приводит слова Сенникова Legalbet.

«Локомотив» после 27 туров в нынешнем сезоне РПЛ занимает десятое место в турнирной таблице с 36 очками.

Источник: https://legalbet.ru/news/sennikov-u-lokomotiva-est-vsyo-chtobi-borotsya-v/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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