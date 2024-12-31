Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:00

Сенников: «В 2025 году жду, что в РПЛ появится новый чемпион»

Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников рассказал, что ждет от российского футбола в 2025 году.

«В 2025 году жду, что в РПЛ появится новый чемпион. Надеюсь, что будет конкуренция до последнего тура. Буду поддерживать «Локомотив» в борьбе за чемпионство. Хочется верить, что в следующем году российские клубы будут играть в еврокубках, и хотелось бы увидеть чемпионат мира и Европы с участием сборной России. Буду загадывать такое желание на Новый год», — сказал Сенников «РБ Спорт»

После 18 туров первое место в турнирной таблице РПЛ занимает «Краснодар», на второй строчке находится «Зенит», а на третьей — «Спартак».

Источник: «РБ Спорт»
Читайте также
ГИБДД призвала водителей заменить права с истекшим в 2022 году сроком действия
ВС РФ нанесли групповой удар по инфраструктуре аэродрома ВСУ
У «Спартака» появился конкурент за Угальде, «Зенит» стал экономить. Трансферные слухи РПЛ за 31 декабря
Маск опубликовал оскорбительный пост в адрес Шольца
Экс-футболист сборной России Бугаев погиб в зоне СВО
Беккенбауэр, Загалло, Нескенс и Эрикссон умерли в 2024 году
Сегодня
Вчера
Неделя