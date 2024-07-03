Сенников: «Уткин может заменить Миранчука в «Локомотиве»

Бывший защитник московского «Локомотива» Дмитрий Сенников высказался о возможном переходе полузащитника «Ростова» Даниила Уткина к железнодорожникам. Ранее об этом сообщил журналист Иван Карпов.

— Хороший парень, прибавлял с Валерием Карпиным. Да, у него был перерыв из-за травмы, поэтому сезон прошел неровно, но это умный футболист для центра поля. Понятно, что «Локомотив» сейчас ищет замену Глушенкову и Миранчуку. Уткин может подойти на эту роль. Он умеет исполнять стандарты, хорошо это делает. Это конструктивный игрок. Он должен вписаться в «Локомотив».

Уткин может заменить Миранчука, если он наберет форму. У него был период в прошлом году, когда они много забивали с Комличенко в «Ростове». А «Локомотив» — это будет новый вызов для него. Он должен быть очень мотивированным, — сказал Сенников Legalbet.

В прошлом сезоне 24-летний Уткин провел за «Ростов» 31 матч во всех турнирах, забил один мяч и отдал четыре голевые передачи. Контракт хавбека с южанами действует до 30 июня 2026 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 6 миллионов евро.