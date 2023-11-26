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Сегодня, 20:46

Сенников заявил, что «Динамо» незаслуженно победило ЦСКА

Алина Савинова
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Бывший защитник сборной России Дмитрий Сенников поделился мнением о победе «Динамо» над ЦСКА в матче 16-го тура РПЛ (3:2).

«Динамо» незаслуженно победило ЦСКА. Но бело-голубые играют ярко, в атакующий и открытый футбол. В эпизодах с голами решило исполнительское мастерство. В таких дерби много непредсказуемого. И те, и другие всегда могут забить. «Бело-голубым» чуть больше повезло, также «Крылья» сравняли на последних минутах с «Локомотивом», — цитирует Сенникова Metaratings.ru

Бело-голубые набрали 28 очков и располагаются на 3-м месте в турнирной таблице чемпионата России. Армейцы с 25 очками занимают 6-ю строчку.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-zayavil-chto-dinamo-nezasluzhenno-pobedilo-cska-v-matche-rpl-309365/
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
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