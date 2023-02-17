0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 15:55

Сенников заявил, что лантратов сейчас главный претендент на место основного голкипера «Локомотива»

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников отреагировал на новость, что голкипером железнодорожников Даниилом Худяковым интересовались из Бундеслиги и порассуждал о его будущем в московском клубе.

«На перспективу Худяков может перейти в топ-чемпионат Европы. Лунев перешел же в «Байер 04», но не играет там. Поэтому стоит подумать, нужно ли торопиться. Вообще, это трудный вопрос. Много было разговоров о трансферах наших футболистов в Европу, но никто не уехал. Какой смысл тогда об этом говорить? Эти слухи ничем не подтверждены. Сейчас может так сложиться, что Худяков будет в запасе крепнуть. Лантратов хороший конкурент для Худякова. Гильерме, конечно, тоже может в какой-то момент встать на воротах. В «Локомотиве» очень хорошая, здоровая конкуренция на позицию вратаря. Но думаю, что Лантратов сейчас главный претендент на место основного голкипера железнодорожников», — приводит слова Сенникова Metaratings.ru.

Лантратов стал игроком «Локомотива» в конце декабря 2022 года, подписав с клубом контракт на 3,5 года. За «железнодорожников» он будет выступать под 22-м номером.

Источник: https://metaratings.ru/news/sennikov-lantratov-seichas-glavnyi-pretendent-na-mesto-osnovnogo-golkipera-lokomotiva-228634/
Даниил Худяков
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
3
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Плющенко пригрозил исходом своих учениц за рубеж. Что это значит?
Плющенко раскритиковал российское судейство и пригрозил переходом спортсменов в другие страны
ФСБ предотвратила теракт на химпредприятии в Калужской области
В Польше потребовали от прибывших в страну бандеровцев вернуться на Украину
Зеленский оценил тактику российской спецоперации
Во Франции назвали «наименее сумасшедшую» страну в вопросе поставок оружия Киеву
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Тарасова заявила, что российский футбол деградировал после 2018 года

Полузащитник «Сочи» Ушатов продолжит карьеру в «Енисее» на правах аренды