Сенников заявил, что «Локомотиву» надо навязать свою игру с первых минут в матче с «Оренбургом»

Экс-футболист «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от матча 23-го тура РПЛ с «Оренбургом».

«Понятно, что завтра «Локомотиву» будет тяжело. Все матчи показывают, что «Оренбург» играет всегда в атаку и почти всегда забивает в первом тайме. У «Локомотива» все равно есть шансы, команда стала крепкой. Даже с «Зенитом» железнодорожникам было, что противопоставить. Когда был матч с «Акроном», «Локомотив» не совсем убедительно играл на искусственном поле, но потом во втором тайме освоился и были моменты, когда железнодорожники могли забить при ничейном счете. Неизвестно, будет ли завтра Дзюба, потому что в матче кубка он не участвовал, из-за того, что он не может играть на синтетике. «Ростов» показал в прошлом туре, что против «Оренбурга» можно играть, просто с первых минут надо навязывать свою игру», — приводит слова Сенникова «РБ Спорт».

Матч «Оренбург» — «Локомотив» пройдет завтра, 16 апреля. Начало встречи — 14.00 по московскому времени.