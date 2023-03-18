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Сегодня, 15:20

Сенников заявил, что от «Локомотива» хочется видеть атакующий футбол во главе с Дзюбой

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников поделился ожиданиями от предстоящего матча команды с «Краснодаром» в 20-м туре РПЛ.

«Во встрече с «Краснодаром» я жду такой же острой игры, которая была в матчах с «Ростовом» и «Ахматом». Понятно, что в Грозном команде не удалось сыграть в меру своих возможностей: пришлось играть в меньшинстве. Но по самоотдаче вопросов к «Локомотиву» нет. Хочется, чтобы и в игре с «Краснодаром» игроки выложились на полную. У «Локомотива» есть исполнители, которые могут обыграть, отдать, забить. Хочется видеть атакующий футбол во главе с Артемом Дзюбой, который, я уверен, вернется в состав», — приводит слова Сенникова «Чемпионат».

Матч «Локомотив» — «Краснодар» пройдет 18 марта. Начало — 19:30 по мск.

После 19 туров «Краснодар» занимает седьмую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. «Локомотив» — 12-й (19 очков).

Источник: https://www.championat.com/football/news-5035623-dmitrij-sennikov-ot-lokomotiva-hochetsya-videt-atakuyuschij-futbol-vo-glave-s-dzyuboj.html
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