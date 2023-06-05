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Сегодня, 14:03

Сенников заявил, что отдал бы приз лучшего вратаря чемпионата Шелии

Алина Савинова
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Футбольный эксперт Дмитрий Сенников ответил на вопрос, согласен ли он с выбором лучшего игрока РПЛ по итогам сезона-2022/23.

«Понятно, что эту премию должен бы был брать игрок «Зенита», который стал чемпионом. А Малком стал лучшим бомбардиром клуба и всего чемпионата. Вариантов тут было немного. Он мог посоревноваться в этой номинации с Венделом, а выделить кого-то другого сложно. Например, Клаудиньо играл не так ярко», — приводит «Евро-Футбол.Ру» слова Сенникова.

Также он оценил признание Игоря Акинфеева лучшим вратарем сезона.

«Я бы выбрал Шелию. Посмотрите, как играл «Ахмат» в этом сезоне. Большая заслуга в этом именно вратаря. Странно, что он не попал даже в тройку номинантов. Если брать Сафонова, то он допускал ошибки, а Лантратов провел в «Локомотиве» неполный сезон. Пусть и хорошо там играл», — добавил эксперт.

Сезон чемпионата России-2022/23 завершился 3 июня. 4 июня в Москве состоялась первая церемония по вручению ежегодной премии РПЛ, на которой награждали лучших игроков и тренеров сезона.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005148347_sennikov_priz_luchshego_vratarya_chempionata_otdal_byi_shelii
Дмитрий Сенников
Футбол
РПЛ
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