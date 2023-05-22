Сенников заявил, что в РПЛ нет разницы между четвертым и двенадцатым местом

Бывший защитник «Локомотива» Дмитрий Сенников оценил работу Михаила Галактионова на посту главного тренера железнодорожников.

«Думаю, «Локо» займет восьмое место, выше поднимется вряд ли. Задача простая — побеждать в каждой игре, а дальше ориентироваться по ситуации. Назвать концовку чемпионата успешной вне зависимости от места? А какая разница? Тройка призеров что-то дает, а между четвертым и двенадцатым местом какая разница? Я не вижу ее. Сейчас так точно. Еврокубков нет. Если команда не поборолась за медали и не вылетела, ей все одно», — приводит слова Сенникова «Евро-Футбол.Ру».

После 28 туров «Локомотив» занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ, набрав 39 очков.