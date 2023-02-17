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Сегодня, 17:01

«Зенит» в товарищеском матче уступил иранскому «Сепахану»

Сергей Разин
корреспондент
«Зенит» уступил «Сепахану».
Фото ФК «Зенит»
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«Зенит» в товарищеском матче уступил «Сепахану» из Ирана со счетом 0:2.

Отличились Мохаммед Горбани и Мохаммад Данешгар.

25 февраля «Зенит» проведет матч 1/4 финала Кубка России против ульяновской «Волги».

Товарищеские матчи. Клубы

«Сепахан» (Иран) — «Зенит» (Россия) — 2:0 (2:0)

Голы: Горбани, 4 (1:0). Данешгар, 45+1 (2:0).

«Зенит»: Кержаков (Васютин, 46), Чистяков (Круговой, 46), Дуглас Сантос (Барриос, 46), Караваев (Малком, 46), Адамов (Сутормин, 46), Бакаев (Мостовой, 46), Козлов (Родригао, 46), Вендел (Сергеев, 46), Кузяев (Кирш, 85), Кассьерра (Ерохин, 46), Мантуан (Алип, 46).

Предупреждение: Родригао, 57.

Судья: Бонядифард (Иран).

17 февраля. Исфахан. Стадион «Накш-э Джахан».

ФК Зенит
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