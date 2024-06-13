Сербские журналисты отреагировали на назначение Станковича в «Спартак»

Сербские журналисты рассказали, что думают о перспективах Деяна Станковича на посту главного тренера «Спартака».

— По вашему мнению, будет ли Деян Станкович успешен в «Спартаке»?

— Стефан Смужа: Он молодой тренер. У него есть опыт работы в «Црвене Звезде», «Сампдории», «Ференцвароше». Думаю, «Спартак» подходит Станковичу с точки зрения его стиля, мышления. Русские и сербы — братские народы. Думаю, его ждет хорошее время в Москве.

— Милютин Вуйичич: Думаю, он подходит «Спартаку». Станкович — легенда «Црвены». А «Спартак» и «Црвена» — братские клубы. Деян — талантливый тренер. Когда он работал в «Црвене», он ставил агрессивный футбол, чтобы команда много атаковала и забивала. Станкович не был так удачлив в Италии. Он сделал хороший выбор, когда перебрался в «Ференцварош». Думаю, что «Спартак» — это хороший шаг для него. Не знаю, как Деяна примут в России, потому что я слышал, что некоторые тренеры в России не оценили его назначение. Но он любит доказывать, что люди ошибаются. Станкович хочет показать, что он хороший тренер, а его критики ошибаются.

— Какой у него характер? Как он общается со СМИ и с футболистами?

— Милютин Вуйичич: Деян — миролюбивый. Он боец на поле, но ведет себя хорошо с прессой.

— Стефан Смужа: Да, он дружит с прессой и с игроками. Игроки в «Црвене» называли Станковича «Мистер». Думаю, что его отношения с игроками в «Спартаке» будут такими же хорошими, как и с футболистами «Црвены».

«Спартак» объявил о назначении Станковича 16 мая. Он возглавит команду с сезона-2024/25. В минувшем розыгрыше РПЛ красно-белые финишировали на пятом месте в турнирной таблице.