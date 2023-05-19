Агент Остожич: «К футболистам, которые хотят поехать играть в Россию, относятся чуть ли не как к преступникам»

Сербский агент Боян Остожич высказался о шансах «Спартака» купить именитого европейского футболиста.

«В данный момент из-за всех происходящих событий «Спартаку» будет очень сложно найти такого футболиста. У футболистов, не представляющих Сербию. Африканские или южноамериканские страны, будут большие сложности с приездом в Россию. Если какой-то европеец решится на такой шаг, у него будут проблемы с властями его страны. К футболистам, которые хотят поехать играть в Россию, относятся чуть ли не как к преступникам. Это абсолютно ненормально», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее сообщалось, что московский клуб в летнее трансферное окно хотел бы купить европейского футболиста за 15-20 миллионов евро.

На данный момент красно-белые занимают 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 50 очков за 27 туров. С лета 2022 года команду возглавляет испанский специалист Гильермо Абаскаль.