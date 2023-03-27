Сербский агент: «За Баринова никто уже не предложит пять миллионов, как это делал «Бешикташ»

Сербский агент Срджан Еремич поделился мнением о будущем полузащитника «Локомотива» Дмитрия Баринова.

«По Баринову летом снова может быть интерес из Турции, это вполне реально, потому что он хороший игрок. По Европе шансов нет из-за политической ситуации. По нему и всем остальным российским футболистам точно не будет предложений летом. Сколько турки могут предложить за Баринова? Вопрос скорее в том, за сколько его будет готов отдать «Локомотив». У него остается только год контракта, никто за него уже не предложит пять миллионов, как это делал «Бешикташ», — приводит «РБ Спорт» слова Еремича.

В зимнее трансферное окно Баринов мог перейти в «Бешикташ», однако трансфер сорвался из-за того, что стороны не смогли договориться по финансам.

В текущем сезоне полузащитник провел за «Локомотив» 25 матчей, забил 1 гол и сделал 3 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 9 миллионов евро.