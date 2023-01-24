Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:50

Сербский агент считает, что Ивич — прекрасный специалист для «Краснодара»

Микеле Антонов
Корреспондент
Telegram Дзен

Сербский агент Ненад Асанович в комментарии для «СЭ» оценил перспективы главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича в России.

«Краснодар» — хороший клуб. Теперь там тренирует Ивич. Он прекрасный специалист для «Краснодара». Мне кажется, что он сможет добиться многого в российском футболе. Во всяком случае надеюсь на это. Посмотрим, как будет на деле», — сказал Асанович «СЭ».

45-летний сербский тренер подписал двухлетний контракт с «Краснодаром». После 17 туров «быки» занимают 8-е место в РПЛ с 25 очками.

ФК Краснодар
Владимир Ивич
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
В Госдуме обсудят рекламу пива на фасадах стадионов и в трансляциях спорта
Роналду потребует от бывшего клуба 19,6 миллиона евро. Похоже, эти деньги он должен был получить незаконно
Лукашенко: Украина предложила Белоруссии заключить пакт о ненападении
AT: требования Зеленского к США о поставках оружия свидетельствуют о панике Киева
Модели «Москвич 5» и «Москвич 6» появятся в течение 2023 года
Джонсон резко изменил свое мнение по вступлению Украины в НАТО
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
«Верона» не получала официальных предложений от «Спартака» и «Локомотива» по Гюнтеру
Источник: «Страсбур» входит в число претендентов на Изидора
Масалитин: «Ничего страшного не будет, если судьи РПЛ начнут говорить»
Новичок «Спартака» Дуарте прокомментировал переход в московский клуб
Агент Мирзова сообщил о возвращении игрока в общую группу «Химок»
Журова: «Не факт, что надо уходить в Азию, потому что мы играли в Европе»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Источник: «Страсбур» входит в число претендентов на Изидора

A Bola: защитник «Бенфики» Конти близок к переходу в «Локомотив»