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Сегодня, 14:38

Зделар рассказал об успехах в изучении русского: «Могу обсуждать жизненные моменты, общаемся на нем в раздевалке»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
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Полузащитник ЦСКА Саша Зделар в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал об изучении русского языка.

«Мы с Миланом Гайичем уже начали учить русский. Многое уже понимаем на русском. Пока не могу давать интервью, но какие-то жизненные моменты могу обсуждать, да и в раздевалке на нем общаемся. Сербский и русский похожи, но учить любой язык действительно тяжело», — сказал Зделар «СЭ».

27-летний полузащитник перешел в ЦСКА из «Партизана» 28 июля 2022 года. В этом сезоне Зделар провел за московский клуб 24 матча.

ФК ЦСКА (Москва)
Саша Зделар
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