Сербский тренер Джукич: «Звонков из России мне не поступало»

Сербский тренер Миослав Джукич сообщил, что не получал предложений из России

Сербский тренер Мирослав Джукич сообщил, что не получал предложений из России.

«Предложения со стороны разных клубов есть, но ни одно из них пока не воплотилось. Звонков из России мне не поступало», — приводит слова Джукича Sport24.

Ранее Джукич заявлял, что хотел бы поработать РПЛ, даже несмотря на возможный переход в АФК.

56-летний серб на данный момент находится без клуба. В 2013 году Джукич возглавлял «Валенсию», с 2007 по 2008 год — сборную Сербии. Последним местом работы специалиста был хихонский «Спортинг» в сезоне-2019/20.