Батак: «Я хочу работать в России»

Сербский тренер Радослав Батак сообщил «СЭ» о готовности тренировать в России.

«Пока ничего нового. Смотрю, как развивается футбол в России. Смотрел первые два тура. «Динамо» хорошо играет, отдельно выделю Майсторовича, который забил гол! Будущее? Серьезных предложений пока не получал. Я хочу работать в России. Готов к этому, опыт есть. Работаю восемь лет, три раза добивался результата в Сербии», — сказал Батак «СЭ».

Ранее 46-летний Батак возглавлял сербские «Войводину», «Раднички», «Нови-Пазар», а также таиландские «Краби» и «Бурирам Юнайтед Б».