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Сегодня, 15:11

Илич — о возможной работе в «Пари НН»: «Я нахожусь на пути в Россию»

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Сербский тренер Саша Илич прокомментировал информацию о своем возможном назначении в «Пари НН».

«Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы узнаете, произойдет это или нет», — сказал Илич Sport24.

Илич начал тренерский путь в 2019 году. В ходе карьеры специалист работал в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. С октября прошлого года серб возглавляет афинский «Атромитос».

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.

Источник: https://sport24.ru/football/news-643973-sasha-ilich-otreagiroval-na-slukhi-chto-vozglavit-pari-nn-nakhozhus-na-puti-v-rossiyu
Саша Илич
РПЛ
ФК Нижний Новгород
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