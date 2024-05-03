Илич — о возможной работе в «Пари НН»: «Я нахожусь на пути в Россию»

Сербский тренер Саша Илич прокомментировал информацию о своем возможном назначении в «Пари НН».

«Я нахожусь на пути в Россию. Завтра утром вы узнаете, произойдет это или нет», — сказал Илич Sport24.

Илич начал тренерский путь в 2019 году. В ходе карьеры специалист работал в «Чукаричках» и софийском ЦСКА. С октября прошлого года серб возглавляет афинский «Атромитос».

Ранее руководство «Пари НН» отправило в отставку Сергея Юрана с поста главного тренера клуба. Нижегородцы под его руководством проиграли все 6 матчей в весенней части сезона РПЛ.