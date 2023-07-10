Сербский тренер Стоянович: «Сейчас РПЛ слабее, чем 5-10 лет назад»

Сербский тренер Славиша Стоянович оценил уровень российского футбола.

«Российский футбол находится в непростой ситуации из-за происходящих в мире событий. Лигу покидают хорошие футболисты и сильные тренеры. Но я не думаю, что это совсем уж огромная проблема. Да, в прошлые годы было много сильных ребят, но и сейчас есть качественные исполнители. Я смотрел матч между «Зенитом» и «Црвеной Звездой», обе команды показали хорошую игру. Сейчас РПЛ слабее, чем 5-10 лет назад, это надо признать. Но тогда были еврокубки, российские команды доказывали свою состоятельность на мировой арене», — приводит «РБ Спорт» слова Стояновича.

4 июля «Зенит» уступил «Црвене Звезде» (1:2) в Кубке PARI Премьер. В межсезонном турнире также принимают участие «Фенербахче» и «Нефтчи».