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Сегодня, 15:13

Сербский защитник ЦСКА Гайич рассказал, когда сможет давать интервью полностью на русском языке

Микеле Антонов
Корреспондент
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Защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос «СЭ», когда даст интервью полностью на русском языке.

— Слышал, что вы знаете много русских слов, многим кричали на русском.

— В команде я уже могу разговаривать на футбольном русском языке. Мне будет сложно просто спонтанно говорить. Но мы привыкаем, ведь у нас много иностранцев.

В это время мимо прошел Константин Кучаев ответивший на запрос журналистов пообщаться: «Вот, Милан, он ответит».

— Вы сейчас поняли его (Кучаева)?

— Да! Мы стараемся коммуницировать на разных языках. Это помогает.

— Когда вы дадите интервью полностью на русском языке?

— Скоро! (Улыбается).

ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ обыграл «Зенит» (1:0) на домашнем стадионе.

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Милан Гайич
ФК ЦСКА (Москва)
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