Сербский защитник ЦСКА Гайич рассказал, когда сможет давать интервью полностью на русском языке

Сегодня, 15:13
Защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос «СЭ», когда даст интервью полностью на русском языке.
— Слышал, что вы знаете много русских слов, многим кричали на русском.
— В команде я уже могу разговаривать на футбольном русском языке. Мне будет сложно просто спонтанно говорить. Но мы привыкаем, ведь у нас много иностранцев.
В это время мимо прошел Константин Кучаев ответивший на запрос журналистов пообщаться: «Вот, Милан, он ответит».
— Вы сейчас поняли его (Кучаева)?
— Да! Мы стараемся коммуницировать на разных языках. Это помогает.
— Когда вы дадите интервью полностью на русском языке?
— Скоро! (Улыбается).
ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ обыграл «Зенит» (1:0) на домашнем стадионе.