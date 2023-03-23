Сербский защитник ЦСКА Гайич рассказал, когда сможет давать интервью полностью на русском языке

Защитник ЦСКА Милан Гайич ответил на вопрос «СЭ», когда даст интервью полностью на русском языке.

— Слышал, что вы знаете много русских слов, многим кричали на русском.

— В команде я уже могу разговаривать на футбольном русском языке. Мне будет сложно просто спонтанно говорить. Но мы привыкаем, ведь у нас много иностранцев.

В это время мимо прошел Константин Кучаев ответивший на запрос журналистов пообщаться: «Вот, Милан, он ответит».

— Вы сейчас поняли его (Кучаева)?

— Да! Мы стараемся коммуницировать на разных языках. Это помогает.

— Когда вы дадите интервью полностью на русском языке?

— Скоро! (Улыбается).

ЦСКА в матче 20-го тура РПЛ обыграл «Зенит» (1:0) на домашнем стадионе.