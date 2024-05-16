В Сербии рассказали о главных качествах Станковича: «Не из тех, кто освобождает себя от ответственности»

Сербский журналист Иван Цветкович прокомментировал «СЭ» назначение Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака» с сезона-2024/25.

«Деян кажется новичком в этой профессии, но до сегодняшнего дня показал себя талантливым специалистом. Начинал он в «Црвене звезде», где и играл. В принципе, он хорошо проявил себя как тренер. Но это не та «Црвена звезда», которая когда-то становилась обладателем Кубка европейских чемпионов. Деян ушел из клуба из-за того, что был недоволен проигрышами в еврокубках. Он критически относился к себе. Он не из тех, кто освобождает себя от ответственности. В «Ференцвароше» тоже проявил себя неплохо. Но с клубами из Сербии и Венгрии тяжело добиться высоких результатов в еврокубках», — сказал Цветкович «СЭ».

«Спартак» в середине апреля уволил Гильермо Абаскаля. С того момента исполняющий обязанности главного тренера стал Владимир Слишкович.