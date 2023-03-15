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Сербский журналист: «Йоканович первым добьется трофея с «Динамо», но у Ивича тоже большое будущее в «Краснодаре»

Алина Савинова
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Сербский журналист Зоран Ивкович высказался о перспективах главного тренера «Краснодара» Владимира Ивича и главного тренера «Динамо» Славиши Йокановича.

«Кто на данный момент сильнее: Йоканович или Ивич? Йоканович более опытный тренер, и на данный момент в его распоряжении более качественная команда, чем у Ивича. Не могу сказать, кто лучший специалист, потому что и Йоканович, и Ивич уже зарекомендовавшие себя тренеры с хорошим резюме и разными стилями игры. Славиша Йоканович первым добьется трофея в российском футболе, он обязательно что-то выиграет для «Динамо», потому что у него лучший игровой состав. Однако у Владимира Ивича впереди тоже большое будущее в «Краснодаре», руководству которого стоит запастись терпением для получения нужного результата и успехов», — приводит Sport24 слова Ивковича.

Команда Йокановича занимает 4-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 32 очка за 19 туров. «Краснодар» под руководством Ивича идет 7-м с 29 очками.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-15-serbskiy-zhurnalist-yokanovich-pervym-zavoyuyet-trofey-s-dinamo-no-i-u-ivicha-bolshoye-budushcheye-v-krasnodare
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