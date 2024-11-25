Серебряный призер Игр в Париже Шнайдер посетила тренировку «Акрона»

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Сегодня, 12:50
Футбольный клуб «Акрон» опубликовал в своих социальных сетях фотографии спортсменки с командой.
Серебряный призер Олимпийских игр 2024 года в парном разряде и 13-я ракетка мира Диана Шнайдер посетила тренировку тольяттинского «Акрона» на базе в Новогорске. Российская теннисистка, родившаяся в Жигулевске, познакомилась с командой и главным тренером Зауром Тедеевым во время подготовки клуба к матчу FONBET Кубка России по футболу против «Шинника».
«Мы очень рады познакомиться с Дианой. Конечно, нам как спортсменам приятно, что серебряный призер Олимпийских игр посетила нашу тренировку. Ее присутствие рядом с командой добавит победного духа, и мы точно станем сильнее!» — заявил главный тренер «Акрона» Заур Тедеев.
«Эмоции от знакомства с футболистами и тренерским штабом «Акрона» я буду помнить и хранить! Тем более что эта команда из моего родного региона, они очень много игр провели в Жигулевске. Не могу сказать, что раньше активно следила за футболом, но после такой встречи точно буду чаще следить за новостями о клубе. На следующей неделе приму участие в выставочном турнире в Санкт-Петербурге и, если позволит регламент соревнования, появлюсь на нем в игровой футболке, которую мне вручил Заур Эдуардович», — поделилась впечатлениями Диана Шнайдер.
В прошлых сезонах «Акрон» проводил домашние матчи на стадионе «Кристалл» в Жигулевске, а сейчас — на «Солидарность Самара Арене». Диана Шнайдер вместе с Миррой Андреевой на Олимпийских играх в Париже добрались до финала, где уступили итальянским спортсменкам Паолини и Эррани.
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|39
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|Краснодар
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|34-9
|38
|3
|Локомотив
|16
|32-23
|34
|4
|Спартак
|16
|30-14
|31
|5
|Динамо
|16
|32-18
|31
|6
|ЦСКА
|16
|25-12
|27
|7
|Рубин
|16
|20-22
|22
|8
|Ростов
|16
|22-27
|20
|9
|Пари НН
|16
|15-27
|16
|10
|Акрон
|16
|19-33
|16
|11
|Динамо Мх
|16
|9-14
|16
|12
|Кр. Советов
|16
|15-24
|15
|13
|Химки
|16
|18-30
|13
|14
|Факел
|16
|11-24
|13
|15
|Ахмат
|16
|14-31
|9
|16
|Оренбург
|16
|16-31
|8
|И
|Г
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Манфред Угальде
Спартак
|16
|12
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Алексей Батраков
Локомотив
|15
|10
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Джон Кордоба
Краснодар
|12
|8
|И
|Г+П
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Алексей Батраков
Локомотив
|15
|16 (10+6)
|
|
Манфред Угальде
Спартак
|16
|14 (12+2)
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|12
|11 (8+3)