Сергачев: «Не буду осуждать Соболева за жест. Тем более знаю, какие эмоции происходят во время игры»

Защитник «Тампы» Михаил Сергачев, который посетил матч 28-го тура РПЛ «Спартак» — ЦСКА (2:1), прокомментировал эпизод с удалением форварда красно-белых Александра Соболева.

«Повторов не видел, но слышал, что Соболев что-то сделал. Но я не буду осуждать игрока за этот жест. Тем более знаю, что происходит во время игры, какие эмоции в это время», — приводит «РБ Спорт» слова Сергачева.

На 69-й минуте главный арбитр встречи Сергей Карасев удалил форварда «Спартака» Александра Соболева из-за неприличного жеста, показанного защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Позже футболист красно-белых опубликовал пост в Telegram-канале, в котором извинился за грубый жест.

После этого матча армейцы сохранили 2-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 54 очка. Красно-белые поднялись на 3-ю строчку, набрав 53 очка.