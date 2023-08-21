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РПЛ

Сегодня, 10:48

Сергеев не связывает плохой старт «Зенита» с уходом Малкома

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком».

«Победа досталась «Зениту» довольно легко? Да нет. Мы просто забили свои моменты и хорошо действовали на поле. Мы оказались сильнее. Со всеми трудно играть. Плюс «Спартак» играл дома, болельщики гнали его вперед. Было много борьбы. Главное, что мы взяли три очка. Мы уже привыкли играть без Малкома. Плохой старт «Зенита» связан с его отсутствием? Да нет. В начале сезона был какой-то спад, и я надеюсь, что дальше мы будем прибавлять», — приводит слова Сергеева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005289744_sergeev_ne_svyazyivayu_plohoy_start_zenita_s_uhodom_malkoma_prosto_byil_spad
Иван Сергеев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 4 1 0 9-2 13
2
 Урал 5 4 1 0 8-3 13
3
 Зенит 5 3 1 1 10-5 10
4
 Динамо 5 3 1 1 11-9 10
5
 ЦСКА 5 3 0 2 12-8 9
6
 Спартак 5 3 0 2 12-10 9
7
 Кр. Советов 5 2 2 1 12-8 8
8
 Ростов 5 2 1 2 7-11 7
9
 Ахмат 5 2 0 3 9-8 6
10
 Сочи 5 2 0 3 8-7 6
11
 Локомотив 5 1 3 1 9-9 6
12
 Рубин 5 1 2 2 6-11 5
13
 Пари НН 5 1 1 3 2-5 4
14
 Балтика 5 1 0 4 3-8 3
15
 Факел 5 1 0 4 5-10 3
16
 Оренбург 5 0 1 4 3-12 1
Результаты / календарь
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30 тур
18.08 19:30
Рубин – Кр. Советов
 2 : 1
19.08 15:00
Динамо – ЦСКА
 2 : 1
19.08 17:30
Балтика – Урал
 0 : 1
19.08 19:30
Краснодар – Локомотив
 1 : 1
19.08 20:00
Сочи – Ростов
 4 : 0
20.08 17:30
Факел – Пари НН
 2 : 0
20.08 19:30
Спартак – Зенит
 1 : 3
20.08 20:00
Ахмат – Оренбург
 4 : 0
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