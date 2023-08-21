Сергеев не связывает плохой старт «Зенита» с уходом Малкома

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев поделился впечатлениями от победы над «Спартаком».

«Победа досталась «Зениту» довольно легко? Да нет. Мы просто забили свои моменты и хорошо действовали на поле. Мы оказались сильнее. Со всеми трудно играть. Плюс «Спартак» играл дома, болельщики гнали его вперед. Было много борьбы. Главное, что мы взяли три очка. Мы уже привыкли играть без Малкома. Плохой старт «Зенита» связан с его отсутствием? Да нет. В начале сезона был какой-то спад, и я надеюсь, что дальше мы будем прибавлять», — приводит слова Сергеева «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» набрал 10 очков и поднялся на четвертое место в турнирной таблице РПЛ. «Спартак» с 9 баллами находится на шестой строчке.

В 6-м туре РПЛ сине-бело-голубые примут «Урал» 26 августа, а красно-белые в этот же день сыграют дома с «Ахматом».