Сергеев — об уровне иностранцев «Зенита»: «Чтобы играть, как они, нужно родиться в Бразилии»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев высказался о том, в чем ему нужно добавить, чтобы чаще выходить на поле.

«Во всем есть смысл добавлять. Стараюсь прокачиваться и в физическом, и техническом плане. Мне есть куда расти! Чувствуется уровень бразильцев — они общаются с мячом на «ты». Чтобы играть так же, как они, наверное, нужно родиться в Бразилии, ха-ха» — цитирует Сергеева Sport24.

В текущем сезоне 28-летний форвард провел 6 матчей за «Зенит» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу.