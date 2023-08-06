Сергеев после поражения «Зенита» от «Динамо»: «Не сказал бы, что нас перестали бояться»

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о том, перестали ли в РПЛ бояться сине-бело-голубых после старта сезона.

— 2 матча, одно очко — это тенденция или случайность?

— Это футбол.

— Нет ощущения, что из-за ваших потерь вас перестали бояться?

— Я бы не сказал, что перестали бояться. Может, нам больше не везет. Впереди еще 27 туров, все поменяется в лучшую сторону.

— А из-за ухода Малкома и неопределенности с Венделом могут перестать бояться?

— Есть другие футболисты.

— Что сказал Вендел, когда вернулся?

— Это останется в команде.

После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.

13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».