Сергеев после поражения «Зенита» от «Динамо»: «Не сказал бы, что нас перестали бояться»

Сегодня, 22:27
Нападающий «Зенита» Иван Сергеев ответил на вопрос о том, перестали ли в РПЛ бояться сине-бело-голубых после старта сезона.
— 2 матча, одно очко — это тенденция или случайность?
— Это футбол.
— Нет ощущения, что из-за ваших потерь вас перестали бояться?
— Я бы не сказал, что перестали бояться. Может, нам больше не везет. Впереди еще 27 туров, все поменяется в лучшую сторону.
— А из-за ухода Малкома и неопределенности с Венделом могут перестать бояться?
— Есть другие футболисты.
— Что сказал Вендел, когда вернулся?
— Это останется в команде.
После этого матча «Динамо» поднялось на 6-е место в таблице РПЛ, набрав 4 очка, «Зенит» опустился на 7-ю позицию с таким же количеством очков.
13 августа команда Семака сыграет с «Факелом» в 4-м туре РПЛ. «Динамо» в этот же день встретится с «Балтикой».