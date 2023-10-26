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26 октября, 11:52

Сергеев рассказал, что для него значат вызовы в сборную России

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Зенита» Иван Сергеев рассказал о значимости вызова в сборную России.

«Для меня это почет. Россия — все для меня. Каждый, кто приезжает в сборную, защищает честь страны. Это моя родина, которую я люблю. Если я приехал, значит должен играть за свой флаг. У меня ни разу в голове не возникало вопросов, зачем я еду в сборную», — цитирует Сергеева Sport24.

28-летний нападающий выступает за «Зенит» с января прошлого года. В текущем сезоне Сергеев забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи в 16 матчах за сине-бело-голубых во всех турнирах.

Источник: Sport24
Иван Сергеев
Футбол
Сборная России по футболу
ФК Зенит
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