Сергеев рассказал, что Вендел извинился перед командой за пропуск старта сезона

Нападающий «Зенита» Иван Сергеев прокомментировал игру полузащитника Вендела в матче 5-го тура РПЛ против «Спартака» (3:1).

— Игрок, который не прошел предсезонку, пропустил первые туры, приезжает и такое. Это ваш уровень или он набрал форму?

— Честно, Вендел в порядке с пропуском предсезонки и без. Делает результат. Он хороший игрок. Понятно, там у него отличные дела. Но сегодня он выдал очень хорошую игру.

— Когда Вендел вернулся, он что-то команде сказал?

— Да, конечно. Он извинился и все хорошо.

— Есть ли старший, который сказал, что все больше так не делай?

— Думаю, это к руководству.

25-летний бразилец пропустил старт сезона. Сообщалось, что «Зенит» ведет переговоры о его продаже с другими клубами. Вендел вернулся в расположение клуба 25 июля.