Сергеев считает, что Тюкавин — лучший нападающий России прямо сейчас

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда бело-голубых Константина Тюкавина. «Считаю Костю лучшим нападающим России сейчас. По каким качествам? По всем», — сказал Сергеев «СЭ». В этом сезоне Тюкавин провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

knight templar по товарнякам с боливиями и кубами 10.11.2025

владимир голибин А Карпин, лучший тренер, 10.11.2025

Nik такойже как и ты - никакой 10.11.2025

DemolisherAjax Все очень плохо видимо совсем с нападающими :) 10.11.2025