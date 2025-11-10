Видео
10 ноября, 11:50

Сергеев считает, что Тюкавин — лучший нападающий России прямо сейчас

Александр Абустин
корреспондент

Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда бело-голубых Константина Тюкавина.

«Считаю Костю лучшим нападающим России сейчас. По каким качествам? По всем», — сказал Сергеев «СЭ».

В этом сезоне Тюкавин провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.

5

  • knight templar

    по товарнякам с боливиями и кубами

    10.11.2025

  • владимир голибин

    А Карпин, лучший тренер,

    10.11.2025

  • Nik

    такойже как и ты - никакой

    10.11.2025

  • DemolisherAjax

    Все очень плохо видимо совсем с нападающими :)

    10.11.2025

  • zg

    Так пусть показывает-доказывает!Никто ж не мешает!)Кроме,возможно,Валеры!)

    10.11.2025

    Иван Сергеев
    Константин Тюкавин
    Футбол
    РПЛ
    ФК Динамо (Москва)
