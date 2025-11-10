10 ноября, 11:50
Нападающий «Динамо» Иван Сергеев в разговоре с «СЭ» оценил игру форварда бело-голубых Константина Тюкавина.
«Считаю Костю лучшим нападающим России сейчас. По каким качествам? По всем», — сказал Сергеев «СЭ».
В этом сезоне Тюкавин провел 11 матчей за «Динамо» во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 голевые передачи.
knight templar
по товарнякам с боливиями и кубами
10.11.2025
владимир голибин
А Карпин, лучший тренер,
10.11.2025
Nik
такойже как и ты - никакой
10.11.2025
DemolisherAjax
Все очень плохо видимо совсем с нападающими :)
10.11.2025
zg
Так пусть показывает-доказывает!Никто ж не мешает!)Кроме,возможно,Валеры!)
10.11.2025